Волевая победа «Челси» в финале Лиги конференций принесла клиенту «Лиги Ставок» более 13 миллионов рублей

В среду, 28 мая, состоялся финал Лиги конференций между «Бетисом» и «Челси». Пользователь «Лиги Ставок» заключил пари на победу лондонцев за коэффициент 1,90. Сумма ставки — 7 065 000 рублей, а итоговый выигрыш — 13 423 500 рублей.

Встреча в Вроцлаве завершилась со счетом 4:1 в пользу лондонцев. В составе «Челси» голы забили Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо. У «Бетиса» отличился Абде. «Челси» впервые стал обладателем трофея Лиги конференций. Также это единственный клуб в истории, который выигрывал все еврокубковые трофеи.

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