Николай Оганезов: «Чем эффективнее будут использовать отчисления букмекеров в РСФ, тем ниже для нас риски повышения фискального бремени»

Советник гендиректор «Фонбет» Николай Оганезов высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).

«Мы [букмекеры] рассчитываем на максимально эффективное использование наших ЦО со стороны РСФ.

Чем эффективнее будет такое использование фондом, тем ниже риски повышения фискального бремени на нас», — заявил Оганезов на конференции Masters of Sport.

Законопроект о создании РСФ был одобрен Госдумой в первом чтении 25 марта. Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составит около 85% всех поступлений.

Наблюдательный совет фонда возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

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