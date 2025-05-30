Николай Оганезов: «Чем эффективнее будут использовать отчисления букмекеров в РСФ, тем ниже для нас риски повышения фискального бремени»
Советник гендиректор «Фонбет» Николай Оганезов высказался о создании Российского спортивного фонда (РСФ).
«Мы [букмекеры] рассчитываем на максимально эффективное использование наших ЦО со стороны РСФ.
Чем эффективнее будет такое использование фондом, тем ниже риски повышения фискального бремени на нас», — заявил Оганезов на конференции Masters of Sport.
Законопроект о создании РСФ был одобрен Госдумой в первом чтении 25 марта. Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составит около 85% всех поступлений.
Наблюдательный совет фонда возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.
Минспорт меняет правила игры – забирает букмекерские миллиарды. Законопроект приняли в первом чтении в Госдуме
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