Медведев выйдет на Джоковича в 1/2 финала итогового, если сегодня обыграет Алькараса

В пятницу определяется полуфиналисты итогового турнира в Красной группе. , уже гарантировавший себе полуфинал, встретится с , а поборется с , уже лишившимся шансов на 1/2.

Медведев выиграет группу, а Алькарас выйдет со второго места, если:

Медведев с любым счетом обыграет испанца, а Зверев проиграет Рублеву;

Медведев проиграет Алькарасу в трех сетах, а Зверев победит Рублева.

Медведев выиграет группу, а Зверев выйдет со второго места, если:

Россиянин с любым счетом обыграет Алькараса, а Зверев – Рублева.

Алькарас выиграет группу, а Медведев выйдет со второго места, если:

Испанец с любым счетом обыграет Медведева, а Рублев – Зверева;

Алькарас обыграет Медведева в двух сетах, а Зверев – с любым счетом Рублева.

Победитель группы в полуфинале выйдет на , а второе место – на .

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