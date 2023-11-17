Медведев выйдет на Джоковича в 1/2 финала итогового, если сегодня обыграет Алькараса

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

В пятницу определяется полуфиналисты итогового турнира ATP в Красной группе. Даниил Медведев, уже гарантировавший себе полуфинал, встретится с Карлосом Алькарасом, а Александр Зверев поборется с Андреем Рублевым, уже лишившимся шансов на 1/2.

Медведев выиграет группу, а Алькарас выйдет со второго места, если:

  • Медведев с любым счетом обыграет испанца, а Зверев проиграет Рублеву;
  • Медведев проиграет Алькарасу в трех сетах, а Зверев победит Рублева.

Медведев выиграет группу, а Зверев выйдет со второго места, если:

  • Россиянин с любым счетом обыграет Алькараса, а Зверев – Рублева.

Алькарас выиграет группу, а Медведев выйдет со второго места, если:

  • Испанец с любым счетом обыграет Медведева, а Рублев – Зверева;
  • Алькарас обыграет Медведева в двух сетах, а Зверев – с любым счетом Рублева.

Победитель группы в полуфинале выйдет на Новака Джоковича, а второе место – на Янника Синнера.

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12 комментариев

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spartakserg
Сегодняшний Синнер так же опасен для Медведева, как и Джокович.
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Виктор Войнов
хрен редьки не слаще
+8
-1
+7
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evg-pro
Дилемма)). Убиваться, чтобы на Дкока выйти…
+2
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+2
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Жизнь кудрявая как Валерий Карпин
Будет преднамеренно проигрывать?
+1
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sashati
Ответ Генадий Адамов
Мне кажется, что Синнер какой то уставший, но и Джокович такой же, так что проблемы Дане надо решать по мере поступления, для начала надо выиграть у Алькараса и помочь Саше
...стать человеком.
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dimpa
А что, в итоговом мужском участвуют женщины? Зверев пишут может победить Рублеву...
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cosset
мне, пожалуйста, мой расклад: Алькарас обыграет Медведева, Рублев - Зверева, а из группы выйдут Медведев и Алькарас! :)))
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Ярик01
Ответ evg-pro
Дилемма)). Убиваться, чтобы на Дкока выйти…
Ещё и с отдыхом лишь в сутки после этого против свежего соперника
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Генадий Адамов
Ответ Ярик01
Ещё и с отдыхом лишь в сутки после этого против свежего соперника
вот тут как раз непорядок, одни двое суток отдыхают, а Зверев с Алькарасом меньше суток
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