Медведев выйдет на Джоковича в 1/2 финала итогового, если сегодня обыграет Алькараса
В пятницу определяется полуфиналисты итогового турнира ATP в Красной группе. Даниил Медведев, уже гарантировавший себе полуфинал, встретится с Карлосом Алькарасом, а Александр Зверев поборется с Андреем Рублевым, уже лишившимся шансов на 1/2.
Медведев выиграет группу, а Алькарас выйдет со второго места, если:
- Медведев с любым счетом обыграет испанца, а Зверев проиграет Рублеву;
- Медведев проиграет Алькарасу в трех сетах, а Зверев победит Рублева.
Медведев выиграет группу, а Зверев выйдет со второго места, если:
- Россиянин с любым счетом обыграет Алькараса, а Зверев – Рублева.
Алькарас выиграет группу, а Медведев выйдет со второго места, если:
- Испанец с любым счетом обыграет Медведева, а Рублев – Зверева;
- Алькарас обыграет Медведева в двух сетах, а Зверев – с любым счетом Рублева.
Победитель группы в полуфинале выйдет на Новака Джоковича, а второе место – на Янника Синнера.
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