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ВФВ дисквалифицировала шестерых российских волейболистов за ставки, двух – на реальные сроки

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) вынесла наказание шестерым игрокам за ставки.

Комиссия по противодействию противоправному влиянию на результаты соревнований при ВФВ провела расследование противоправного влияния на результаты матчей Суперлиги, молодежной лиги, высшей лиги Б и высшей лиги А. Комиссия расследовала в том числе участие игроков в заключении пари в БК и тотализаторах.

По итогам заседания, которое состоялось 27 мая, ВФВ вынесла санкции в отношении шестерых волейболистов. Четыре игрока – Василий Молотков («Локомотив»), Александр Горяный («Динамо» Челябинск), Кирилл Семаков («Зенит-УОР»), и Даниил Заволжский («Динамо-Урал») – были дисквалифицированы на 1 год условно.

Кирилл Власов из «Локомотива» получил 1 год реального отстранения, а Дмитрий Казаков из «ИжГТУ-Динамо» – 1 год, и которых 6 месяцев – условно.

«Предложенные Комиссией санкции будут вынесены на утверждение на ближайшем заседании Исполкома ВФВ. Исполком вправе смягчить или ужесточить размер санкций», – говорится в заключении ВФВ.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт ВФВ
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