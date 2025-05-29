Лукашенко призвал запретить в Беларуси переводы в адрес иностранных букмекеров и казино

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ужесточить контроль над денежными переводами белорусов в адрес зарубежных гемблинг-компаний.

На совещании с руководством Совета Министров Лукашенко распорядился запретить белорусским банкам проводить транзакции от физических лиц в пользу зарубежных операторов азартных игр.

«Речь идет о безопасности граждан и элементарной этике. Во-первых, необходимо исключить участие в азартных играх несовершеннолетних и людей с ограниченной дееспособностью. Во-вторых, доступ к таким развлечениям должен быть только у платежеспособных граждан.

Это уже не просто вопрос зависимости, это вопрос национальной экономики и безопасности. Мы должны защитить людей и не позволить иностранным компаниям наживаться на бедах наших граждан», – отметил Лукашенко.

Президент также предложил ввести запрет на игру в долг и дать членам семьи право ограничивать участие зависимого близкого в азартных играх.

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