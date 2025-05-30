Психолог Кольцова о самозапрете на ставки: «Если человеку надо, он найдет вариант для игры»
Психолог Екатерина Кольцова оценила законопроект о самозапрете на азартные игры.
«Игромания, как любая мания, любая зависимость – это, конечно, болезнь, и ее действительно нужно лечить. Желательно коррекция с психотерапевтом, иногда подключаются психиатры.
Может ли самозапрет помочь? Я думаю, да, но чтоб понять человека в состоянии мании, можно представить и алкогольно зависимого человека. То есть, если ему надо, он найдет варианты», – заявила психолог.
Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: 360.ru
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