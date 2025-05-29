Бруну останется в «МЮ» либо уедет в Саудовскую Аравию, считают букмекеры

Букмекеры начали принимать ставки на то, где Бруну Фернандеш начнет следующий сезон.

Ранее стало известно , что «Аль-Хилаль» предлагает полузащитнику «Манчестер Юнайтед» зарплату в размере 700 тысяч фунтов в неделю. С учетом различных бонусов португалец сможет зарабатывать до 65 миллионов фунтов в год.

Букмекеры дают коэффициент 1.33 на то, что Бруну останется в «МЮ» на следующий сезон. 3.25 – Фернандеш продолжит карьеру в любом клубе из Саудовской Аравии.

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