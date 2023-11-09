Порноактриса Luxury Girl стала амбассадором «Пари»

Букмекерская компания «Пари» выбрала порноактрису Luxury Girl на должность менеджера ярких эмоций.

Финальное собеседование с Полиной Марченко, более известной под псевдонимом Luxury Girl, провел комментатор и амбассадор «Пари» Дмитрий Губерниев. Ранее он рассказывал о вакансии в своем телеграме.

Вакансию посмотрели более 10 тысяч раз. На нее откликнулись свыше 100 человек, в том числе Luxury Girl. В числе ее обязанностей – дарить эмоции и улыбки игрокам, формировать хорошее настроение, делиться позитивом и заряжать азартом.

«Luxury Girl неподражаема, она идеально подходит под такую важную роль. А уж ее трудовая книжка и портфолио… Рад приветствовать Полину в команде «Пари»!» – сказал Дмитрий Губерниев.

Букмекер обыграл эту историю в креативном видео, снятом в стилистике фильмов Уэса Андерсона. В ролике можно найти много отсылок к событиям из мира спорта и букмекеров.

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