Порноактриса Luxury Girl стала амбассадором «Пари»

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Букмекерская компания «Пари» выбрала порноактрису Luxury Girl на должность менеджера ярких эмоций.

Финальное собеседование с Полиной Марченко, более известной под псевдонимом Luxury Girl, провел комментатор и амбассадор «Пари» Дмитрий Губерниев. Ранее он рассказывал о вакансии в своем телеграме.

Вакансию посмотрели более 10 тысяч раз. На нее откликнулись свыше 100 человек, в том числе Luxury Girl. В числе ее обязанностей – дарить эмоции и улыбки игрокам, формировать хорошее настроение, делиться позитивом и заряжать азартом.

«Luxury Girl неподражаема, она идеально подходит под такую важную роль. А уж ее трудовая книжка и портфолио… Рад приветствовать Полину в команде «Пари»!» – сказал Дмитрий Губерниев.

Букмекер обыграл эту историю в креативном видео, снятом в стилистике фильмов Уэса Андерсона. В ролике можно найти много отсылок к событиям из мира спорта и букмекеров.

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7 комментариев

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Oleg Olegov
До сих пор пол впечатлением, как она разобралась с одноклассником сына.
+5
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Назар Игорь
Приехали.....
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jqzn88xn6n
Это победа
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Andrew Chepaylo
Кринж...
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Максим Столбов
Неплохая попытка Пари. Но я на это не куплюсь.
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Олег Попов
Губе
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Andreir888
Это наши духовные скрепы?)
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