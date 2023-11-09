Полиция Техаса накрыла арену петушиных боев. 19 человек арестованы, остальные сбежали в лес, бросив свои машины

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Полицейские в Техасе обнаружили арену незаконных петушиных боев, сообщает FOX.

На мероприятии присутствовало от 250 до 300 человек. 19 из них были арестованы на месте. Остальным удалось сбежать в близлежащий лес, бросив свои автомобили неподалеку от арены.

Полиция отбуксировала 75 машин. Из транспортных средств, клеток и прицепов было изъято 96 живых птиц, принадлежности для петушиных боев, пять полностью заряженных полуавтоматических пистолетов и марихуана.

Правоохранительные органы также обнаружили доску с информацией о ставках на 44 петушиных боя. В общей сложности у 19 арестованных было изъято примерно 22 тысячи долларов.

Минимум пятерым подозреваемым предъявят обвинения в жестоком обращении с животными, организации петушиных боев и незаконных азартных игр, в организованной преступности и незаконном хранении оружия.

Организация петушиных боев и ставки на них в Техасе являются незаконными. За это грозит до двух лет тюрьмы и штраф до 10 тысяч долларов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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4 комментария

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TaR
Новость через полгода: «В тюрьме Техаса 19 человек участвовали в петушиных боях»
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сервисник
Перспективная ветка)
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Alex1104
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Alex1104
Ответ jqzn88xn6n
Эх, ребята! Вам бы конечно на ветку КВН Петросянить, или Кривого зеркала)
А почему нет? Это серьезный аналитический сайт? Или новость с глубоким разбором игры?
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