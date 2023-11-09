«Спартак» одержал 12 побед в основное время за 14 матчей. Красно-белые – фавориты с «Нефтехимиком» за 1.87
«Нефтехимик» и «Спартак» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Московский клуб победил в 12 из 14 последних матчей в основное время. Два матча закончились поражениями.
Поставить на победу «Спартака» можно за 1.87. Ничья идет с коэффициентом 4.20, победа «Нефтехимика» – за 3.60.
Матч состоится 9 ноября и начнется в 19:00 мск.
Отсидел восемь лет, шантажировал Берлускони, Трезеге и других звезд – это Фабрицио Корона. Его инсайд утопил Тонали
2 комментария