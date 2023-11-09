«Спартак» одержал 12 побед в основное время за 14 матчей. Красно-белые – фавориты с «Нефтехимиком» за 1.87

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«Нефтехимик» и «Спартак» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб победил в 12 из 14 последних матчей в основное время. Два матча закончились поражениями.

Поставить на победу «Спартака» можно за 1.87. Ничья идет с коэффициентом 4.20, победа «Нефтехимика» – за 3.60.

Матч состоится 9 ноября и начнется в 19:00 мск.

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2 комментария

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Tornado V
круто
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Магомед Саид Амирханов
Удачи Спартаку 💪!!!
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