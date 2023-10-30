BetBoom стал титульным спонсором Континентальной Лиги Боулинга

Букмекерская компания BetBoom объявила о партнерстве с Континентальной

Лигой Боулинга. Соглашение рассчитано до конца 2024 года и даёт возможность букмекеру интегрироваться в название турниров лиги в 7 городах России.

«Мы рады стать титульным партнером Континентальной Лиги Боулинга. Коллеги уже создали интересный продукт, который, на наш взгляд, имеет большой потенциал в плане охвата новых зрителей. Боулинг активно набирает свою популярность: молодая аудитория по всей России заполняет боулинг-клубы, а спортсменов становится все больше и больше. Мы планируем реализовать с коллегами из Лиги много интересных проектов и кейсов и вывести российский боулинг на новый уровень», — руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов.

Первые соревнования «BetBoom Кубок КЛБ» пройдут уже в ноябре в Красноярске. Также в рамках партнерства с букмекером планируются специальные проекты и медиа активности для любителей боулинга.

«С радостью объявляем о подписании соглашения с компанией BetBoom.

Предварительное общение показало, что мы одинаково смотрим на процесс развития нашего взаимодействия, а значит, ВеtВооm становится нашим надежным партнером. Благодаря такой зарекомендовавшей себя мировой спортивной практике, как титульное партнерство, перед нами открываются новые перспективы — повышение уровня организации соревнований и их зрелищности, а также популяризация спортивного боулинга в России», — Сергей Вотинов, управляющий Континентальной Лиги Боулинга.