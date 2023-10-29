Лукаку в последних 12 матчах забил 12 мячей. На гол «Интеру» коэффициент 4.33
В воскресенье, 29 октября, «Рома» сыграет на выезде с «Интером». Ромелу Лукаку в этом сезоне демонстрирует отличную статистику и в «Роме», и в сборной Бельгии.
В четверг форвард забил пражской «Славии» (2:0). Этот гол стал 12-м в 14 играх этого сезона во всех турнирах. Лукаку начинал сезон с двух встреч без голов – не смог забить «Милану» (1:2) в Серии А, выйдя на 21 минуту, и Азербайджану (1:0) в отборе на Евро-2024 (вышел в старте).
После этого Ромелу забил 12 голов в 12 матчах. Бельгиец не смог отличиться только в играх с «Дженоа» (1:4) и «Монцей» (1:0). Зато были дубли в ворота Эстонии (5:1) и «Кальяри» (4:0).
На гол Ромелу сегодня можно поставить с коэффициентом 4.33.
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