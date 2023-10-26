Балкани vs Астана: где смотреть и как сделать ставку без риска

«Астана» постарается набрать свои первые очки в групповом раунде Лиги конференции. После неудачного старта против клубов из Хорватии и Чехии подопечные Григория Бабаяна встретятся с номинальным аутсайдером группы «Балкани» в столице Косово Приштине.

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В двух первых матчах группового этапа Лиги Конференции «Астана» проиграла загребскому «Динамо» (1:6) и «Виктории» из Пльзени» (1:2). Команда Григория Бабаяна уже уступила «Ордабасы» титул Казахстанской Премьер-лиги. В прошлом туре столичный клуб одолел «Жетысу» (2:1), благодаря чем гарантировал себе вторую строчку и выход в квалификацию следующей Лиги Европы. Эта еврокубковая кампания продолжается. Победа над лучшим клубом Косово вернет «горожанам» надежду на евровесну.

По мнению букмекеров фаворитом матча в Приштине идут хозяева. В линии FONBET победа «Балкани» идет с коэффициентом 2.10, при этом котировки на ничью и успех «Астаны» очень близки. Мирный исход оценивают в 3.55, а победу «горожан» – в 3.60. Трансляция игры начнется в 22:30 по времени Астаны на телеканале «Qazsport».

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