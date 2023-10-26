У «МЮ» и «Галатасарая» равные шансы на выход в плей-офф ЛЧ по версии Opta. Букмекеры считают, что суперкомпьютер ошибся

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги группового этапа Лиги чемпионов в квартете А.

«Бавария», набравшая 9 очков из 9 возможных, выйдет в плей-офф ЛЧ с вероятностью 99,96%.

За второе место поборются «Галатасарай» (4 очка) и «Манчестер Юнайтед» (3 очка). Opta считает их шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов почти одинаковыми – 47,17% против 46,65% в пользу английского клуба.

Букмекеры уверены, что помимо «Баварии» из группы должен выйти «МЮ» – на это дают коэффициент 1.50. «Галатасарай» идет в два раза выше – за 3.00.

Шансы «Копенгагена» (1 очко) на плей-офф ЛЧ минимальны: 6,25% по версии Opta и 12.00 у букмекеров.

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6 комментариев

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Will Turner
Ответ Виталий Ан
Думаю Галатасарай пока заслужил больше по игре. Но МЮ может при плохой игре набрать больше очков. Турки и с Баварией не плохо смотрелись. Играли на равных. Надо было конечно обыгрывать Копенгаген.
особенно по игре против мю, где до красной галатасарая как будто на поле не было даже
+16
-3
+13
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Elik1989
МЮ играет не стабильно. С турками могли и должны были выигрывать, с Копенгагеном тоже матч вышел не ровный, могли бы выигрывать крупно, а вместо этого нервная концовка. Бавария, если она на ходу, её обыграть не просто, и при всем этом три штуки забросили.
+2
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Ваня Лазарець
Ответ Will Turner
особенно по игре против мю, где до красной галатасарая как будто на поле не было даже
а чьи это проблеми что МЮ красную получил? Галатасарая?
+1
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Виталий Ан
Думаю Галатасарай пока заслужил больше по игре. Но МЮ может при плохой игре набрать больше очков. Турки и с Баварией не плохо смотрелись. Играли на равных. Надо было конечно обыгрывать Копенгаген.
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-5
0
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NickFourteen
А для чего это всё? Как будто и так не понятно что происходит в группе
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Виталий Ан
Ответ Will Turner
особенно по игре против мю, где до красной галатасарая как будто на поле не было даже
Я чет другой матч смотрел что ли?! Отлетел МЮ заслуженно. Турки были острее и интересней. Было ощущение что сами слишком уважали МЮ, и страховались. Если играли бы уверенней накидали бы штук 5.
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