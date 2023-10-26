У «МЮ» и «Галатасарая» равные шансы на выход в плей-офф ЛЧ по версии Opta. Букмекеры считают, что суперкомпьютер ошибся

Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на итоги группового этапа Лиги чемпионов в квартете А.

«Бавария», набравшая 9 очков из 9 возможных, выйдет в плей-офф ЛЧ с вероятностью 99,96%.

За второе место поборются «Галатасарай» (4 очка) и «Манчестер Юнайтед» (3 очка). Opta считает их шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов почти одинаковыми – 47,17% против 46,65% в пользу английского клуба.

Букмекеры уверены, что помимо «Баварии» из группы должен выйти «МЮ» – на это дают коэффициент 1.50. «Галатасарай» идет в два раза выше – за 3.00.

Шансы «Копенгагена» (1 очко) на плей-офф ЛЧ минимальны: 6,25% по версии Opta и 12.00 у букмекеров.

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