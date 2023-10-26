«Спартак» сыграет с «Сибирью» после 9 побед подряд. Рекордная серия клуба продлится за 2.26
«Сибирь» и «Спартак» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Московский клуб установил личный рекорд, одержав девять побед в лиге подряд – все в основное время.
Поставить на победу «Спартака» над «Сибирью» без овертайма и буллитов можно за 2.26. Итоговая победа москвичей идет за 1.73.
В хозяев букмекеры верят меньше. Ставки на победу «Сибири» принимаются с коэффициентом 2.85, на итоговую победу – за 2.10.
Игра состоится 26 октября и начнется в 15:30 по московскому времени.
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