«Аугсбург» сделал 5:2 из 0:2 с «Хайденхаймом». В лайве на победу давали 23.00
«Аугсбург» разгромил «Хайденхайм» (5:2) на выезде в 8-м туре Бундеслиги.
Гости шли аутсайдерами у букмекеров до матча и пропустили два гола к 18-й минуте.
В середине первого тайма поставить на победу «Аугсбурга» при счете 0:2 можно было за 23.00.
Уже в первом тайме гости вышли вперед, а после перерыва довели до крупной победы.
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Это было круто!!!