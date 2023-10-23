«Аугсбург» сделал 5:2 из 0:2 с «Хайденхаймом». В лайве на победу давали 23.00

«Аугсбург» разгромил «Хайденхайм» (5:2) на выезде в 8-м туре Бундеслиги.

Гости шли аутсайдерами у букмекеров до матча и пропустили два гола к 18-й минуте.

В середине первого тайма поставить на победу «Аугсбурга» при счете 0:2 можно было за 23.00.

Уже в первом тайме гости вышли вперед, а после перерыва довели до крупной победы.

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