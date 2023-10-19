РФС получил больше всего целевых отчислений от букмекеров, на 2-м месте – настольный теннис, на 3-м в сезон – хоккей, волейбол, баскетбол или теннис

РФС стал лидером по целевым отчислениям от букмекеров на российский спорт.

Ранее гендиректор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев заявил, что букмекеры перечислят 17 млрд рублей российским спортивным федерациям в 2023 году.

« на первом месте, футбол всегда популярен. На втором месте – Федерация настольного тенниса России. Это объясняется тем, что букмекеры очень любят принимать быстрые ставки, а игроки любят их делать.

В момент, когда был коронавирус, настольный теннис выручил букмекеров, потому что не было событийности. А люди привыкли ставить и продолжают это делать.

Третье место зависит от сезонности. Если сезон, то хоккей занимает эту позицию, также волейбол и баскетбол. Если другая сезонность, то это Федерация тенниса России.

Могу сказать, что одна из федераций уже «пробила» миллиард в качестве получателя», – сказал Грачев.

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