РФС получил больше всего целевых отчислений от букмекеров, на 2-м месте – настольный теннис, на 3-м в сезон – хоккей, волейбол, баскетбол или теннис

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РФС стал лидером по целевым отчислениям от букмекеров на российский спорт.

Ранее гендиректор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев заявил, что букмекеры перечислят 17 млрд рублей российским спортивным федерациям в 2023 году.

«РФС на первом месте, футбол всегда популярен. На втором месте – Федерация настольного тенниса России. Это объясняется тем, что букмекеры очень любят принимать быстрые ставки, а игроки любят их делать.

В момент, когда был коронавирус, настольный теннис выручил букмекеров, потому что не было событийности. А люди привыкли ставить и продолжают это делать.

Третье место зависит от сезонности. Если сезон, то хоккей занимает эту позицию, также волейбол и баскетбол. Если другая сезонность, то это Федерация тенниса России.

Могу сказать, что одна из федераций уже «пробила» миллиард в качестве получателя», – сказал Грачев.

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14 комментариев

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vincere
Лудоманию тотально продвигают, на матч.тв в том числе. На этом фоне споры о пиве на стадионе кажутся детским лепетом.
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Pertinax Gandi
Потому что в РФС знают результаты ещё до матчей?
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djamel
Пусть будет проклят беспощадный лайв-настольный теннис.
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Замкнул В-Пустые
Ответ djamel
Пусть будет проклят беспощадный лайв-настольный теннис.
Бестов одобряет настолку
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Никита Кожемяка
Откат подъехал))
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sema mixajlov
Настольный теннис) Там же договорняк на договорняке
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Wiley Fox
Позорище

Бандитские букмекерские конторы платят РФС, где контрактами игроков владеют те же бандиты

По итогу РПЛ превратили в один сплошной договорняк
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Vano from Tbilisi
Ответ sema mixajlov
Настольный теннис) Там же договорняк на договорняке
во времена короны, ради прикола, поставил 10 ставок на аутсайдеров, зашло 9. Там же даже не профи играют во всех этих кубках ТТ, а просто скуфы, любители пивка
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Taxi64
настольный теннис)))
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Vićtor Diaź
Лучше пиво, чем букмекеры
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almagrosp
Самый прикол еще в том, что все букмекеры в РФ работают по принципу наперсточников, на вид все выглядит так, что мол подними бабла если разбираешься в спорте. На деле же как только человек начинает играть в плюс на дистанции его сразу же выдворяют из конторы
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Vano from Tbilisi
Кстати, а кто знает не рфс крышует все эти круглосуточные турниры по шорт и прочему УГ-футболу? Вот где главное царство лудоманов. И тогда понятно почему рфс на 1-м месте
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Замкнул В-Пустые
С каждым годом доходы букмекеров растут
Ожидается что в 2023 году объём российского букмекерского рынка пробьёт отметку в 1 триллион рублей
Вот столько лудики добровольно донатят букам в призрачной надежде сорвать куш
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zzzeeerrrooo
Ответ vincere
Лудоманию тотально продвигают, на матч.тв в том числе. На этом фоне споры о пиве на стадионе кажутся детским лепетом.
Эти черти даже в чемпе Испании и Италии свои конторы реаламят 🫣🤨🤕
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