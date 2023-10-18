Месси получит «Золотой мяч». Букмекеры перестали принимать ставки

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Ставки на спорт Интер Майами Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Российские букмекерские конторы закрыли прием ставок на «Золотой мяч».

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что приз от France Football получит Лионель Месси.

Мировые букмекеры отреагировали на новость, обрушив коэффициент на победу нападающего «Интер Майами» до 1.02. В России уже перестали принимать ставки на «Золотой мяч»-2023.

Месси получит восьмой «Золотой мяч». Ранее он завоевал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Церемония вручения приза состоится 30 октября в Париже.

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1 комментарий

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Akezhan Kutvarov
После финала ЧМ можно было уже закрывать линию.
Даже думаю в уме, что Сити возьмёт Треблинка.
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