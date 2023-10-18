Месси получит «Золотой мяч». Букмекеры перестали принимать ставки
Российские букмекерские конторы закрыли прием ставок на «Золотой мяч».
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что приз от France Football получит Лионель Месси.
Мировые букмекеры отреагировали на новость, обрушив коэффициент на победу нападающего «Интер Майами» до 1.02. В России уже перестали принимать ставки на «Золотой мяч»-2023.
Месси получит восьмой «Золотой мяч». Ранее он завоевал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
Церемония вручения приза состоится 30 октября в Париже.
Даже думаю в уме, что Сити возьмёт Треблинка.