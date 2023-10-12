Шотландия забивает более одного гола в 5 матчах подряд. В игре с Испанией тренд продолжится за 6.50

Теги Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу Ставки на спорт квалификация Евро-2024 Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Испания и Шотландия встретятся в рамках отборочного турнира к Евро-2024.

Хозяева считаются явными фаворитами встречи – их победа оценивается в 1.25. Поставить на ничью можно за 6.25, на победу шотландцев – за 14.00.

Шотландия в пяти матчах подряд забивает больше одного гола. Ставки на продолжение тренда (ИТ больше 1,5) принимаются с коэффициентом 6.50.

Матч состоится 12 октября в Севилье, начало – в 21:45 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

В матчах сборной России почти всегда низ и много ничьих, но все оживает во втором тайме. Даже за этот год появились тренды

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий