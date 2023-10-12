Шотландия забивает более одного гола в 5 матчах подряд. В игре с Испанией тренд продолжится за 6.50

Испания и Шотландия встретятся в рамках отборочного турнира к Евро-2024.

Хозяева считаются явными фаворитами встречи – их победа оценивается в 1.25. Поставить на ничью можно за 6.25, на победу шотландцев – за 14.00.

Шотландия в пяти матчах подряд забивает больше одного гола. Ставки на продолжение тренда (ИТ больше 1,5) принимаются с коэффициентом 6.50.

Матч состоится 12 октября в Севилье, начало – в 21:45 мск.

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