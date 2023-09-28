Мотивом убийства президента колумбийского «Тигрес» могли быть ставки

Теги происшествия Ставки на спорт Д2 Колумбия Тигрес де Соача Ставки на футбол Ставки

Стала известна одна из версий убийства президента «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса.

Так, как отмечает издание El Tiempo со ссылкой на источники в правоохранительных органах Боготы, в качестве причины убийства функционера называются некие ставки на спорт.

При этом отмечается, что сам Паес не имел отношения к ставкам и проблем с азартными играми также не имел.

Напомним, что Паеса застрелили в машине около стадиона после игры с «Атлетико Кали». Пули попали в грудь, шею и голову 63-летнего мужчины, он скончался на месте.

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