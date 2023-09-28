Мотивом убийства президента колумбийского «Тигрес» могли быть ставки

Стала известна одна из версий убийства президента «Тигрес де Соача» Эдгара Паеса.

Так, как отмечает издание El Tiempo со ссылкой на источники в правоохранительных органах Боготы, в качестве причины убийства функционера называются некие ставки на спорт.

При этом отмечается, что сам Паес не имел отношения к ставкам и проблем с азартными играми также не имел.

Напомним, что Паеса застрелили в машине около стадиона после игры с «Атлетико Кали». Пули попали в грудь, шею и голову 63-летнего мужчины, он скончался на месте.

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