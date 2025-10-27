  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Синнер и Алькарас встречались в финале на 6 турнирах подряд в 2025-м, где оба были заявлены. 2.15 – сыграют парижском финале
0

Синнер и Алькарас встречались в финале на 6 турнирах подряд в 2025-м, где оба были заявлены. 2.15 – сыграют парижском финале

Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграют на турнире в Париже.

Теннисисты встречались в финале на 6 турнирах подряд в 2025 году, где оба участвовали – на «Мастерсе» в Риме, «Ролан Гаррос», «Уимблдоне», «Мастерсе» в Цинциннати, US Open и Six Kings Slam. Алькарас выиграл 4 финала, Синнер – два.

Букмекеры дают коэффициент 2.15 на то, что Синнер и Алькарас снова сыграют в финале. 2.35 – «Мастерс» выиграет Синнер, 2.65 – чемпионом станет Алькарас.

Матчи основной сетки турнира в Париже стартуют 27 октября.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на теннис
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Ставки на сегодня
logoATP
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Селтик» отстает на 8 очков от лидирующего «Хартса». 2.50 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
4 минуты назад
Коэффициент на чемпионство «Арсенала» обвалился почти в 2 раза – с 1.80 до 1.45. «Сити» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й, «МЮ» – 4-й
сегодня, 08:34
«Реал» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (68,9%). На титул «Барсы» дают 25,7%, «Атлетико» – 3,4%
сегодня, 08:04
«Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ, считают букмекеры. Петербуржцы отстают от «Краснодара» на 3 очка
сегодня, 07:41
В РПЛ клубы забили 10 мячей в 7 матчах на выходных. В самом скучном туре сезона было 16 голов
вчера, 19:58
Шансы «Ливерпуля» на чемпионство упали до 11,13%. «Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 65,22%, «Ман Сити» – 15,53%, «Челси» – 1,89%, «МЮ» – 0,6% (Opta)
вчера, 18:32
«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Алькарас предсказал точный счет класико и угадал 2 из 3 авторов голов
вчера, 18:10
«Реал» обыграл «Барселону» впервые за 5 матчей – 2:1. Команды забили 3+ гола в 9-м класико подряд
вчера, 17:27
«Зенит» и «Динамо» забили 3+ гола впервые за 6 очных матчей – 2:1. На это давали 57% вероятности
вчера, 16:37
«Тоттенхэм» не побеждает в гостях у «Эвертона» с 2018 года. Букмекеры уверены, что серия продлится
вчера, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – фаворит против «Лацио» на выезде. Туринцы не побеждают 7 матчей подряд
вчера, 19:29
«Реал» обыгрывает «Барселону» после 1-го тайма – 2:1. Камбэк каталонцев оценивается в 11% вероятности
вчера, 16:10
Карпин-тренер выиграл лишь 1 из 11 гостевых матчей против «Зенита». Петербуржцы котируются явными фаворитами предстоящей встречи
вчера, 14:18
«Неужели есть сомнения, что Сперцян с Кордобой завалят меньше одного?» Чернявский о матче «Краснодар» – «Рубин»
вчера, 14:15
«Барса» хандрит, но даже так остается одной из лучших в мире по игре». Боков сделал прогноз на класико
вчера, 12:59
«Команда Семака не проигрывает уже 8 матчей и, кажется, не собирается». Прогноз Чернявского на «Зенит» – «Динамо»
вчера, 12:25
«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» в статусе единоличного лидера АПЛ». Прогноз на матч от Славы Палагина
вчера, 11:55
«Реал» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико
вчера, 10:10Промо
Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита» в матче с «Динамо»
вчера, 08:48Промо
«Реал» – букмекерский фаворит против «Барселоны». Каталонцы выиграли 4 класико подряд
вчера, 07:28