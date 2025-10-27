Синнер и Алькарас встречались в финале на 6 турнирах подряд в 2025-м, где оба были заявлены. 2.15 – сыграют парижском финале

Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграют на турнире в Париже.

Теннисисты встречались в финале на 6 турнирах подряд в 2025 году, где оба участвовали – на «Мастерсе» в Риме, «Ролан Гаррос», «Уимблдоне», «Мастерсе» в Цинциннати, US Open и Six Kings Slam. Алькарас выиграл 4 финала, Синнер – два.

Букмекеры дают коэффициент 2.15 на то, что Синнер и Алькарас снова сыграют в финале. 2.35 – «Мастерс» выиграет Синнер, 2.65 – чемпионом станет Алькарас.

Матчи основной сетки турнира в Париже стартуют 27 октября.