«Ахмат» Черчесова не побеждает 4 матча подряд. 2.43 – «Сочи» не проиграет

«Ахмат» примет «Сочи» в заключительном матче 13-го тура РПЛ.

Команда Станислава Черчесова не побеждает 4 матча подряд – 3 поражения и ничья. У «Сочи» на этом отрезке три поражения и одна победа – над «Пари НН» (2:1).

Букмекеры дают коэффициент 2.43 на то, что «Ахмат» снова не победит. 1.60 – грозненцы обыграют «Сочи», 6.60 – проиграют.

Матч состоится 27 октября, начало – в 19:30 мск.