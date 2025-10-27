Коэффициент на чемпионство «Арсенала» обвалился почти в 2 раза – с 1.80 до 1.45. «Сити» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й, «МЮ» – 4-й

«Арсенал» станет чемпионом Англии в сезоне-2025/26, считают букмекеры.

Команда Микеля Артеты лидирует в таблице АПЛ с 22 очками. Вторым идет «Борнмут» с 18 баллами, третьим – «Тоттенхэм» (17 очков). «Манчестер Сити» и «МЮ» набрали по 16 очков и занимают 5-е и 6-е места соответственно, «Ливерпуль» идет седьмым с 15 баллами.

Коэффициент на чемпионство «Арсенала» обвалился почти в два раза после 9-го тура – с 1.80 до 1.45. Вторым у букмекеров «Манчестер Сити» (5.50), «Ливерпуль» – третий с коэффициентом 7.50 на титул.

Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Арсенал» – 1.45

2. «Манчестер Сити» – 5.50

3. «Ливерпуль» – 7.50

4. «Манчестер Юнайтед» – 25.00

5. «Челси» – 40.00

6. «Тоттенхэм» – 65.00

7-9. «Ньюкасл» – 150.00

7-9. «Борнмут» – 150.00

7-9. «Астон Вилла» – 150.00

10. «Сандерленд» – 200.00