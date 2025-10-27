«Авангард» и «Металлург» – самые результативные команды сезона КХЛ. 1.90 – забьют минимум 6 голов на двоих

«Авангард» примет «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Сегодня встретятся две самые результативные команды лиги. «Металлург» забросил 77 шайб в 19 матчах сезона (в среднем по 4,1 за игру), «Авангард» – 66 в 18 играх (3,7 за матч).

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что команды забросят минимум 6 шайб. 2.55 – будет минимум 7 голов, 3.70 – 8 и более.

Игра состоится 27 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.