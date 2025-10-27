«Селтик» отстает на 8 очков от лидирующего «Хартса». 2.50 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго

«Хартс» лидирует в чемпионате Шотландии после 9 туров.

Клуб из Эдинбурга в воскресенье обыграл своего ближайшего преследователя – «Селтик» – со счетом 3:1 и оторвался от команды из Глазго на 8 очков.

Коэффициент на титул «Хартса» с начала сезона обвалился с 15.00 до 2.50. Чемпионство «Селтика» выросло с 1.15 до 1.67.

Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.

Чемпион Шотландии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Селтик» – 1.67

2. «Хартс» – 2.50

3. «Рейнджерс» – 11.00

4. «Хиберниан» – 100.00

5. «Данди Юнайтед» – 400.00

Остальные – от 500.00