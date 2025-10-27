  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Селтик» отстает на 8 очков от лидирующего «Хартса». 2.50 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго
3

«Селтик» отстает на 8 очков от лидирующего «Хартса». 2.50 – впервые за 40 лет чемпионом Шотландии станет клуб не из Глазго

«Хартс» лидирует в чемпионате Шотландии после 9 туров.

Клуб из Эдинбурга в воскресенье обыграл своего ближайшего преследователя – «Селтик» – со счетом 3:1 и оторвался от команды из Глазго на 8 очков.

Коэффициент на титул «Хартса» с начала сезона обвалился с 15.00 до 2.50. Чемпионство «Селтика» выросло с 1.15 до 1.67.

Последние 40 лет чемпионом Шотландии становился либо «Селтик», либо «Рейнджерс». В сезоне-1984/85 титул забрал «Абердин» Алекса Фергюсона.

Чемпион Шотландии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Селтик» – 1.67

2. «Хартс» – 2.50

3. «Рейнджерс» – 11.00

4. «Хиберниан» – 100.00

5. «Данди Юнайтед» – 400.00

Остальные – от 500.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoСелтик
logoРейнджерс
logoХартс
logoАбердин
logoвысшая лига Шотландия
logoАлекс Фергюсон
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Металлург» 14 матчей подряд не забивает больше 3 шайб «Авангарду» на выезде. 3.05 – тренд прервется
сегодня, 09:55
Синнер и Алькарас встречались в финале на 6 турнирах подряд в 2025-м, где оба были заявлены. 2.15 – сыграют парижском финале
сегодня, 09:11
Коэффициент на чемпионство «Арсенала» обвалился почти в 2 раза – с 1.80 до 1.45. «Сити» – 2-й у букмекеров, «Ливерпуль» – 3-й, «МЮ» – 4-й
сегодня, 08:34
«Реал» – явный фаворит Ла Лиги по версии Opta (68,9%). На титул «Барсы» дают 25,7%, «Атлетико» – 3,4%
сегодня, 08:04
«Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером РПЛ, считают букмекеры. Петербуржцы отстают от «Краснодара» на 3 очка
сегодня, 07:41
В РПЛ клубы забили 10 мячей в 7 матчах на выходных. В самом скучном туре сезона было 16 голов
вчера, 19:58
Шансы «Ливерпуля» на чемпионство упали до 11,13%. «Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 65,22%, «Ман Сити» – 15,53%, «Челси» – 1,89%, «МЮ» – 0,6% (Opta)
вчера, 18:32
«Будет тяжело, но я верю, что победит «Реал». Алькарас предсказал точный счет класико и угадал 2 из 3 авторов голов
вчера, 18:10
«Реал» обыграл «Барселону» впервые за 5 матчей – 2:1. Команды забили 3+ гола в 9-м класико подряд
вчера, 17:27
«Зенит» и «Динамо» забили 3+ гола впервые за 6 очных матчей – 2:1. На это давали 57% вероятности
вчера, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Обе команды стабильно много забивают и пропускают». Прогноз Александра Плеханова на «Авангард» – «Металлург»
20 минут назад
«Ювентус» – фаворит против «Лацио» на выезде. Туринцы не побеждают 7 матчей подряд
вчера, 19:29
«Реал» обыгрывает «Барселону» после 1-го тайма – 2:1. Камбэк каталонцев оценивается в 11% вероятности
вчера, 16:10
Карпин-тренер выиграл лишь 1 из 11 гостевых матчей против «Зенита». Петербуржцы котируются явными фаворитами предстоящей встречи
вчера, 14:18
«Неужели есть сомнения, что Сперцян с Кордобой завалят меньше одного?» Чернявский о матче «Краснодар» – «Рубин»
вчера, 14:15
«Барса» хандрит, но даже так остается одной из лучших в мире по игре». Боков сделал прогноз на класико
вчера, 12:59
«Команда Семака не проигрывает уже 8 матчей и, кажется, не собирается». Прогноз Чернявского на «Зенит» – «Динамо»
вчера, 12:25
«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» в статусе единоличного лидера АПЛ». Прогноз на матч от Славы Палагина
вчера, 11:55
«Реал» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико
вчера, 10:10Промо
Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Зенита» в матче с «Динамо»
вчера, 08:48Промо