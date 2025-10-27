«Металлург» 14 матчей подряд не забивает больше 3 шайб «Авангарду» на выезде. 3.05 – тренд прервется
«Авангард» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Магнитогорска 14 матчей подряд не забивает «Авангарду» на выезде больше 3 шайб.
«Металлург» – лидер этого сезона по числу матчей с 4+ голами. Команда Андрея Разина забросила минимум 4 шайбы в 10 из 19 матчей чемпионата.
Букмекеры дают коэффициент 3.05 на то, что «Металлург» забьет «Авангарду» минимум 4 гола. 1.37 – магнитогорцы снова отличатся максимум трижды.
Матч состоится 27 октября и начнется в 16:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
