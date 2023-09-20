«Бавария» – «Ман Юнайтед»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мюнхенцев

20 сентября в первом туре Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00.

«Бавария» в четырех турах чемпионата Германии одержала три победы и одну игру завершила вничью.

«Ман Юнайтед» неудачно стартовал в АПЛ. Команда Тен Хага уступила в трех матчах из пяти. Поражениями завершились обе выездные игры манкунианцев в сезоне.

Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн забил в трех из четырех матчей Бундеслиги. На то, что форвард снова не уйдет с поля без гола можно поставить за 1.80.

Эксперты БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Баварию». На победу команды Тухеля можно поставить за 1.55. На ничью предлагается 4.80, успех гостей оценивается в 5.80.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе немецкого клуба. На победу хозяев приходятся 90% от общего объема ставок. В ничью верят 6% бетторов, на выигрыш «Ман Юнайтед» ставят 4%.

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