Olimpbet – генеральный партнер вечера бокса Hrunov Promotion

В Орле, в Центре спортивно-зрелищных мероприятий «Гринн», 6 сентября пройдет матчевая встреча по профессиональному боксу Россия — Африка, организованная промоутерской компанией Hrunov Promotion. Букмекерская компания Olimpbet выступает генеральным партнером ивента и покажет его в прямом эфире.

Главное событие вечера — рейтинговый шестираундовый бой непобежденного российского боксера, чемпиона Европы–2022 Вахида Аббасова и экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в первом полусреднем весе Джулиуса Индонго из Намибии. Букмекерская компания Olimpbet предлагает коэффициент на победу Аббасова — 1.33, а на его соперника — 3.40.

Зрителей ждут и другие не менее яркие бои. Обещает быть крайне напряженной встреча Тимофея Каверина и представителя Ганы Бенедикта Баду. На победу россиянина можно поставить с коэффициентом 1.44, а на гостя из Африки — за 2.90.

Olimpbet предлагает линию на все бои турнира, а также покажет их в прямом эфире на сайте и в приложении. А подогреть интерес все новые игроки могут с помощью 100% страховки первой ставки. Компания вернет бонусами до 10 000 рублей, если пари не зайдет. Дополнительный фрибет на 500 рублей по промокоду BOXING ожидает новичков при пополнении счета на 1000 рублей. Получайте максимум эмоций от бокса вместе с Olimpbet!