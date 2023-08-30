Андердоги выиграли 15 из 32 матчей первого дня US Open. Самый крупный коэффициент – 8.00
Открытый чемпионат США начался с большого количества сенсаций. В первый игровой день в мужском одиночном разряде состоялось 32 поединка. Букмекерские фавориты победили в 17 из них, андердоги – в 15.
Топ-3 сыгравших коэффициента:
Карбальес Баэна против Руне – 8.09.
Дроге против Музетти – 7.81.
Варияльс против Кецмановича – 4.97.
Ставки на фаворитов в первый игровой день дали ROI -32.3%, на андердогов – +68.3%.
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