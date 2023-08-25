Экс-одноклубника Тоуни дисквалифицировали из-за ставок. Форвард «Брентфорда» забыл удалить переписку с ним

Теги премьер-лига Англия Ставки на спорт Брентфорд Айвен Тоуни Дин Снедкер Льюис Уилсон Ставки на футбол Ставки

Друг Айвена Тоуни Льюис Уилсон дисквалифицирован на 3 месяца за то, что сделал 743 ставки.

В течение семи лет он поставил 3,6 тысыч фунтов в двух британских БК: Bet365 и SkyBet. Чистый проигрыш Уилсона составил 459 фунтов. На Уилсона следствие вышло из-за Тоуни, форвард предоставил свой телефон офицерам из FA, которые и нашли доказательства по делу Льюиса Уилсона.

Несколько лет назад Тоуни вместе со своими друзьями, многие из которых играли вместе с ним за «Нортгемптон», организовал поездку на Ибицу, создав чат на 17 человек. В том числе в этой беседе были Льюис Уилсон и экс-вратарь сборной Англии до 19 лет Дин Снедкер (расследование по нему еще ведется).

После отдыха беседу не удалили, и она стала использоваться в качестве форума, где каждый из участников делился своими советами по ставкам.

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1 комментарий

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S.Laposter
Да уж, сам относительно отмазался, и за собой еще пацанов потянул
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