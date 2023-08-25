Стоимость контрактов букмекеров с клубами АПЛ превысила 65 млн фунтов

По данным исследования GlobalData в сезоне-2023/24 букмекеры заплатят клубам АПЛ в районе 65 миллионов фунтов.

Прямо сейчас семь клубов Английской премьер-лиги имеют титульные контракты с букмекерскими конторами: «Борнмут», «Астон Вилла», «Брентфорд», «Бернли», «Эвертон», «Фулхэм» и «Вест Хэм Юнайтед».

В топ-5 лигах только во Франции есть две команды с букмекерами-спонсорами: «Монпелье» и «Гавр». При этом в остальных лигах нет спонсоров-букмекеров: в испанской Ла Лиге запрещены лого букмекерских компаний на форме, в Серии А и Бундеслиге – другие спонсоры. В апреле этого года клубы АПЛ единогласно проголосовали за запрет титульного спонсорства букмекерских компаний. Запрет вступит в силу перед сезоном-2026/27.

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В АПЛ запретят рекламу букмекеров: как к этому готовятся клубы?