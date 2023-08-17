OLIMPBET вернет 15% от ставки на победу Стерлинга в бою с О’Мэлли

В ночь с 19 на 20 августа в Бостоне пройдет турнир UFC 292. Главное событие вечера — бой за титул в легчайшем дивизионе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

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Для действующего чемпиона Алджамейна это будет уже четвертая защита титула в легчайшем дивизионе. Он выиграл в реванше у Петра Яна раздельным решением судей, нокаутировал во втором раунде Ти Джея Диллашоу, а в мае нынешнего года победил Генри Сехудо вновь раздельным решением. Стерлинг идет на серии из девяти побед и, видимо, проведет последний бой в этом дивизионе, он планирует перейти в полулегкий вес.

Шон О’Мэлли не может похвастаться таким послужным списком. Свой последний бой он провел почти год назад, в котором одержал спорную победу над Петром Яном раздельным решением. Но Шон — последняя преграда в этом весе для Алджо, покорив ее чемпион смело может сказать, что зачистил дивизион.

Стерлинг — фаворит противостояния. На него можно поставить с коэффициентом 1.30. Заряжать на Алджо еще и выгодно, ведь Olimpbet вернет 15%, если пари проиграет. Но кэф на дерзкого О’Мэлли тоже выглядит привлекательно — 3.80.

UFC 292 порадует публику не только поединком за чемпионский пояс. Особое внимание приковано к бою Дениса Тюлюлина против Грегори Родригеса. На россиянина можно поставить за 3.50, а коэффициент на Родригеса — 1.33. Бой Марлона Вера и возвращение в октагон Криса Вайдмана — все это тоже UFC 292.

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