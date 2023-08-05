ЦСКА — «Локомотив»: Дзюба снова забьет?

5 августа в рамках третьего тура чемпионата России ЦСКА на своем поле сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 20.00.

В прошлом матче ЦСКА забил три мяча – все с пенальти. Этот матч надолго запомнится болельщикам красно-синих. Но теперь пришло время встретиться с «Локомотивом». Клуб оформил шесть голов за два тура и набрал четыре очка.



Кстати, два мяча из шести забил защитник Наир Тикнизян. А вот на счету Дзюбы – главной звезды команды – пока лишь один гол в новом сезоне. Зато на его мяч в грядущей игре можно сделать ставку за кэф 2.55. Дубль тоже можно взять – он оценивается в 10.0.



Фаворитом в матче аналитики БЕТСИТИ видят ЦСКА. На успех команды можно поставить за 2.10, победа «Локо» оценивается в 3.60. Если захотите взять ничью – она есть за 3.70.

Игроки БЕТСИТИ тоже не сомневаются в победе команды Федотова: сразу 44% от общего объема ставок на исход – за ЦСКА. 20% игроки поставили на «Локо», остальные 36% - загрузили на ничью.



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