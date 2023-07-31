В следующих матчах ЦСКА и «Ахмата» в РПЛ коэффициент на пенальти – 2.15

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Во втором туре РПЛ ЦСКА победил «Ахмат» в Грозном в матче с пятью назначенными пенальти. Все они были реализованы – 3:2.

В третьем туре ЦСКА примет «Локомотив» 5 августа, а на следующий день «Ахмат» сыграет в Сочи. Коэффициент на то, что в этих матчах будет назначен пенальти, стандартный – 2.15.

Рекордсмен прошлого сезона по количеству пенальти – «Ростов». Ему предстоит игра против «Крыльев Советов». Коэффициент на назначение пенальти в этом матче тот же – 2.15.

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