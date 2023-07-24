Olimpbet покажет турнир Hardcore Boxing эксклюзивно в прямом эфире

26 июля в Москве пройдет очередной яркий турнир Hardcore Boxing, в главном бою вечера которого встретятся Арсен «Снежный Человек» Согомонян и Денис Недашковский.

Букмекерская компания Olimpbet, генеральный партнер Hardcore Boxing, предлагает линию на все бои турнира, а также ЭКСКЛЮЗИВНО покажет главный кард в прямом эфире на сайте и в приложении. Для просмотра достаточно авторизоваться и иметь положительный баланс счета. Начало трансляции — в 18:00 по московскому времени.

Главный поединок вечера — встреча двух грозных бойцов, сделавших себе имя в кулачных боях Hardcore FC. Фаворит противостояния Денис Недашковский, на него можно поставить с коэффициентом 1.75. Котировка на победу «Снежного Человека» — 2.15.

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