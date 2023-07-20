«Урал» – ЦСКА – наименее зрелищный матч первого тура РПЛ по версии букмекеров

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Сезон-2023/24 в РПЛ начнется с матчем «Динамо» – «Краснодар» 21 июля, а следующий день стартует с игры «Урала» и ЦСКА в Екатеринбурге. Букмекеры установили низкий коэффициент на ТМ2.5 в этом матче – 1.65.

В тройке матчей с наименьшим коэффициентом на низ находятся игры «Ростов» – «Факел» и «Сочи» – «Балтика». В Ростове-на-Дону вариант с ТМ2.5 оценивается в 1.88, в Сочи – в 1.93.

Кстати, обе эти игры пройдут 23 июля одновременно – начало в 19:00 по московскому времени.

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