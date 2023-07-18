Игорный холдинг Entain купил компанию Angstrom Sports по спортивному моделированию, сумма – $266 млн

Британский игорный холдинг Entain объявил о приобретении американской компании по спортивному моделированию, прогнозированию и анализу данных Angstrom Sports.

Предполагается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2023 года, а ее общая сумма составит около $266 млн. Сначала будут выплачены $106 млн, а еще $160 млн будут разделены на три года.

Исполнительный директор Entain Джетт Найгаард-Андерсен отметила, что эта покупка позволит ускорить разработку собственной платформы Entain.

В свою очередь, генеральный директор Angstrom Sports Шон Колли подчеркнул, что такое партнерство позволит реализовать амбиции по выпуску лучшего в своем классе продукта через ведущие мировые бренды Entain.

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