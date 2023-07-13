Женские полуфиналы Уимблдона! Кто победит?

Наконец-то мы узнали всех полуфиналисток нынешнего розыгрыша Уимблдона. Среди претенденток на титул: Арина Соболенко, Элина Свитолина, Маркета Вондрусова и финалистка прошлого года – Онс Жабер.

Женский теннис всегда был очень непредсказуемым. В отличие от мужской части турнира, где в полуфинале выступают теннисисты из первой десятки мирового рейтинга, у девушек всё гораздно сенсационнее. Если Жабер и Соболенко уже никого не удивишь, то наличие в ½ Свитолиной и Вондроусовой – действительно сенсация. Чешская теннисистка выбила одну из сильнейших девушек в теннисе – Джессику Пегула. 4-ый номер мирового рейтинга не справилась с натиском Вондроусовой, вылетев с турнира. Но главная сенсация – это поражение Игы Швёнтек, которая покинула турнира слишком рано для неё. Украинка Элина Свитолина смогла победить первую ракетку мира, которая до Уимблдона покоряла турнир за турниром.

Не самая яркая пара организовалась в первом полуфинале. Сказать про стиль игры девушек практически нечего. Скоростные и умные движения Свитолиной и Вондроусовой заставили топовых теннисисток действовать иначе, сломав свою привычную игру первым номером. Аналитики компании 1XBET считают, что шансы на победу высокие именно у чешки. Вондроусова имеет более высокий посев, однако, Элина Свитолина считается более опытной теннисисткой и шансы на её победу также велики. Компания 1XBET даёт 2.08 коэффициент на Свитолину, а Вондроусову посчитали за 1.75. Скорее всего битва будет довольно равная, поэтому можно присмотреться к тоталу сетов 2.5Б за 2.33.

Жабер и Соболенко – мощный матч двух сильных теннисисток. Эту вывеску мы видим уже не в первый раз. В последнее время Арина явно сильнее, чем туниская спортсменка. Какой будет эта встреча? Мало кто может сказать, кто является фавориткой. После вылета Игы Швентек у обеих спортсменок были практически одинаковые коэффициенты на победу на Уимблдоне. 2.2 на Соболенко и 3.3 на Онс Жабер. Аналитики компании 1XBET отдают предпочтение именно белорусской теннисистке. Коэффициент на победу Жабер против белоруски составил 2.27, Соболенко оценивают довольно высоко – 1.64. Есть вариант взять интересный исход – кто победит в битве эйсов? На Жабер дают – 2.69, а на Соболенко – 1.68.

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