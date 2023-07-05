Olimpbet разыгрывает поездку на Суперкубок и миллион рублей

Теги ЦСКА Зенит OLIMPBET Суперкубок России Ставки на футбол Ставки

Матч за OLIMPBET Суперкубок России все ближе! Уже 15 июля чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка ЦСКА откроют новый футбольный сезон матчем в Казани.

Клиенты Olimpbet, титульного партнера Суперкубка, могут не только поставить на игру, но и попасть на нее бесплатно! В букмекерской компании продолжается акция «Путешествие на Суперкубок». Главный приз — путешествие на двоих в Казань. Но и утешительные подарки будут серьезные — AirPods Pro, Яндекс Станции Макс и фрибеты на 10 000 рублей. Всего Olimpbet разыграет в виде бонусов целый миллион!

Как участвовать в акции:

  • зарегистрируйся в Olimpbet и нажми кнопку «Участвовать» на специальном лендинге;
  • делай ставки от 500 рублей на любые события с коэффициентом от 1.50;
  • получай билеты для участия в розыгрыше — один за каждые 500 поставленных рублей.

Olimpbet с помощью генератора случайных чисел выберет победителей. Секрет успеха прост: больше ставок — больше билетов — больше шансов выиграть! Максимальное количество билетов не ограничено.

Участвуй в акции «Путешествие на Суперкубок» и получай максимум эмоций от каждой игры!

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