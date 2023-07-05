Olimpbet разыгрывает поездку на Суперкубок и миллион рублей

Матч за OLIMPBET Суперкубок России все ближе! Уже 15 июля чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка ЦСКА откроют новый футбольный сезон матчем в Казани.

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