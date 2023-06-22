Букмекеры уверены в победе молодежки Англии над Чехией, но у англичан серия ничьих в первых таймах

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Сегодня второй день молодежного Евро, который проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. 

Один из фаворитов турнира сборная Англии сыграет с крепкой Чехией. Фаворитами выступает молодежка англичан (за 1.46), в чехов аналитики букмекерских контор не верят, на ничью коэффициент 4.40, а на победу – 7.30.

При этом тотал меньше 9,5 угловых сыграл в 4 последних матчей сборной Англии, он идет за 1.81. И в первом тайме молодежка британцев играет вничью уже в 6 из 7 матчей подряд, тут коэффициент выше – 2.37.

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