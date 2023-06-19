В последних матчах Англии и гостевых играх Северной Македонии забивается меньше четырех голов

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Сборная Англии примет команду Северной Македонии в четвертом туре квалификации к Евро-2024 в понедельник, 19 июня. Матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

В последних семи матчах с участием англичан лишь однажды было забито больше трех мячей. Это случилось в игре против Мальты, тогда Англия победила 4:0. В шести матчах до этого было забито меньше четырех голов.

То же самое случилось и в шести гостевых для македонцев играх – больше трех мячей забито не было. В числе этих матчей – гостевые встречи с Италией и Португалией.

Коэффициент на ТМ3,5 в матче Англия – Северная Македония составляет 1,79.

Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

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