Прогнозы на BLAST Premier: Spring Final принесли клиенту Фонбет 3 млн рублей фрибетами

Клиент букмекерской компании Фонбет принял участие в акции BLAST Premier: Spring Final и верно угадал события киберспортивного турнира по CS:GO.

Клиент Фонбет предсказал, что команда Heroic займет первое место в группе и выиграет наибольшее количество пистолетных раундов на турнире. Верным оказался прогноз и на MVP турнира, которым также оказался игрок команды Heroic. Последним угаданным событием стал прогноз на игрока с наибольшим количеством убийств AWP. Клиент Фонбет доверился интуиции и поставил на игрока команды Imperial.

Прогнозы клиента Фонбет оказались пророческими, ведь он предугадал исходы всех главных событий турнира BLAST Premier: Spring Final и заслуженно стал обладателем приза в 3 млн рублей фрибетами.

Напоминаем, что на следующей неделе начнется The Bali Major 2023, и у клиентов Фонбет появится новая возможность принять участие в конкурсе прогнозов и выиграть 3 млн рублей фрибетами.