Клиент BetBoom предвидел завершение 23-матчевой серии «Баварии»: у него зашел экспресс с кэфом 94,51

✅ Беттор составил купон в лайве через 15 минут после начала матчей, который принес ему 94 508 рублей!

Встреча мюнхенской «Баварии» с «Фрайбургом» в ¼ Кубка Германии была очень рискованой для экспресса. Ставочник поймал удачный момент для составления купона, поставив на победу аутсайдеров, когда кэф на их успех был 17.59. Но «Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» дома со счетом 2:1. До этого момента на своем стадионе мюнхенцы не проигрывали сопернику в 23 предыдущих матчах (20 побед и 3 ничьих)!

Следующий матч уже совсем скоро, 8 апреля, и снова «Фрайбург» выступает аутсайдером. В линии BetBoom кэф на успех этой команды составляет 6.28, а на «Баварию» – 1.47.

✅ Матч против «Астон Виллы» стал первым для «Лестера» после увольнения главного тренера Брэндана Роджерса, который покинул свой пост в начале месяца. Роджерс тренировал «лис» с 2019 года, выиграв с клубом Кубок и Суперкубок Англии. Смена тренера не помогла: хозяева уступили «Астон Вилле» со счетом 2:1, победный гол был забит перед самым финальным свистком.

«Лестер» имеет все шансы, чтобы прервать серию из восьми проигрышей. Кэф на их победу над «Борнмутом» 8 апреля в линии BetBoom – 1.86.

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