Скачать 1xbet

Скачать 1хбет на Андроид

Букмекер 1xBet, один из лидеров сферы азартных развлечений в мире, также предлагает своим клиентам программы для различных платформ, среди которых есть и приложение на Android. Скачивается оно бесплатно с официального сайта букмекера, с доступом к которому у российских пользователей могут быть проблемы. В этом обзоре мы расскажем, как скачать 1xbet на Андроид в России, как установить и использовать софт, а также какие преимущества дает программа беттерам.

1xBet на Андроид: пошаговый гайд по скачиванию

Приложение 1xBet на Android мы рекомендуем загрузить исключительно с главного сайта БК. В официальном магазине приложений для Андроид, Play Market от Google, вы этот софт не найдете. Корпорация всеми силами борется с азартным контентом, поэтому удаляет все игры и прочие приложения, связанные с этой сферой. Однако у беттеров не должно возникнуть никаких проблем, связанных с загрузкой программы.

Также 1xBet на Андроид можно скачать со сторонних ресурсов. Такая опция может пригодиться, если основной сайт букмекера вдруг перестал работать, а вам срочно нужно сделать ставку или вывести деньги. Но учтите, что к поиску приложения на интернет-сайтах следует подходить очень осторожно – есть риск нарваться на ПО от мошенников. Что касается скачивания софта с зеркал, то даже могут содержать файлы с вирусами и/или майнерами.

Вот как скачать 1xBet на Андроид бесплатно:

Зайдите на сайт букмекерской конторы с того устройства, на которое планируете установить приложение (смартфон или планшет на ОС Android). Теоретически, можно загрузить файл APK на компьютер, а затем перенести его на гаджет через Bluetoth или USB-кабель. Но это лишь создаст дополнительные трудности. Внизу экрана будет закреплена панель с предложением скачать приложение 1xBet. Рядом – кнопка «Установить». Кроме того, можно пролистать главную страницу до самого низа и найти раздел «Мобильные приложения». Вы будете перенаправлены на отдельную страницу с ссылками для скачивания и инструкцией. Нажмите на кнопку «Установить» или на значок с логотипом Android (в зависимости от того, с какой страницы вы загружаете софт). Если у вас в настройках гаджета запрещено скачивание приложений из неизвестных источников, система уточнит, хотите ли вы скачать софт. Можно соглашаться без опасений за свой гаджет – приложение 1xBet на Андроид проверено, оно не нанесет вреда. Если у вас вдруг не получается загрузить приложение по нажатию на иконку, есть другой способ. Введите в соответствующую строку свой номер телефона. Администрация БК вышлет вам смс-ку, в которой будет рабочая ссылка на приложение. Дождитесь завершения загрузки. В нижней части экрана появится соответствующее оповещение. Теперь нужно лишь распаковать скачанный файл APK и установить его на телефон или планшет.

Если у вас возникли трудности при скачивании приложения 1xBet на Андроид, стоит связаться со службой поддержки компании. В саппорте попытаются понять, что пошло не так или же просто предоставят новую ссылку на скачивание. Возможно, ваш гаджет не поддерживает некие настройки приложения – тогда вам сбросят ссылку на более старые версии ПО, которые должны запускаться всегда.

Зачем нужно зеркало 1xBet

Зеркало – абсолютно полная копия офсайта 1xBet. Зеркала создает сама администрация БК, чтобы обеспечить игрокам бесперебойный доступ к ставкам и прочему функционалу.

1xBet работает по международной (оффшорной) лицензии, которая во многих странах считается нелегальной. В России букмекер 1xBet официально запрещен, поэтому его сайт и мобильная версия блокируются. Российским беттерам, которые по разным причинам не хотят играть в легальных отечественных БК, приходится искать методы обхода блока, одним из которых и является зеркало. Оно полностью повторяет дизайн и функционал главного сайта букмекера – отличается лишь веб-адрес.

Именно с зеркала игроки могут легально скачать приложение 1xBet с территории России. Хотя сама 1xBet запрещена, беттер может пользоваться любыми сайтами, адреса которых не включены в запретный список. А поскольку адрес зеркала отличается от главного сайта «иксов», то он не считается запрещенным.

После скачивания приложения у игрока отпадает необходимость использовать зеркало. Софт 1xBet для Андроид – отдельная программа на вашем гаджете, которую невозможно отследить. Соответственно, под блокировку она не попадает. Помните, что если вы нашли работающее зеркало 1xBet, то приложение лучше качать сразу. Зеркала также вычисляются и блокируются провайдерами, поэтому спустя сутки вам, возможно, потребуется искать новое зеркало.

Достоинства приложения 1xBet

Скачиваемый софт на Андроид пользуется у беттеров огромной популярностью. Приложение идеально подойдет для игроков, которые редко находятся на одном месте, поэтому не могут пользоваться ПК. В любое время суток вы можете зайти в свой личный кабинет, сделать ставку, активировать бонус, вывести деньги. Главное – наличие под рукой вашего гаджета и стабильного интернета.

Помимо постоянного доступа к ставкам, у приложения 1xBet на Андроид есть следующие преимущества:

нет необходимости обходить блокировку БК. Через приложение вы всегда сможете беспрепятственно получить доступ к конторе. Можно забыть про поиск работающего зеркала, VPN-сервисов, анонимайзеров и прочего софта;

компактность и экономия трафика. Приложение не занимает много места на телефоне, а для его работы не нужно много интернет-трафика;

надежность и стабильность работы. Приложение проверено несколькими антивирусными программами, оно не нанесет вреда телефону или планшету. Администрация 1xBet делает все возможное, чтобы программа не сбоила и работала без глюков.

Интерфейс и функционал 1xBet на Андроид

Как уже упоминалось, приложение 1xBet на Android имеет тот же функционал, что и основная версия сайта БК. Далее поговорим о возможностях приложения.

Интерфейс

Приложение 1xBet на Андроид выполнено в привычных для БК светло-голубых и белых тонах, а надписи нанесены черным и серым цветами. После авторизации в приложении вы автоматически попадаете на страницу «Популярное», где в самом верху будет указан ваш баланс, логотип БК и строка поиска событий и разделов. Чуть ниже – список всех доступных для ставок видов спорта и перечисление акционных предложений. Далее расположились вкладки: «Линия», «Live», «Esports», «1xGames» и прочие. Большую часть страницы занимают сами матчи – как текущие, так и предстоящие.

На нижней панели, кроме «Популярного», закреплены следующие разделы:

«Избранное» – добавляйте сюда интересующие вас матчи, чтобы максимально быстро переходить к ним. Также можно добавить избранные команды и спортсменов или развлечения миз категорий «1xGames» и «Казино».

«Купон». Здесь формируется ваша ставка. Пока вы не сделали ни одного выбора, здесь можно пополнить счет, найти событие по названию, просмотреть «Экспресс дня», а также сгенерировать и загрузить свой купон.

«История». Раздел, в котором хранятся все ставки беттера. Есть множество фильтров – как по дате события, так и по статусу («Принята», «Проиграна», «Выиграна», «Заблокирована» и т.д.).

«Меню». В этом разделе вы найдете все перечисленные выше вкладки и много других. Из меню можно просмотреть данные профиля, пополнить счет, перейти в линию или лайв, переключиться на слоты и иные азартные развлечения от 1xBet, связаться с техподдержкой, изменить настройки и многое другое. Чтобы выйти из аккаунта, перейдите в «Меню», затем нажмите на шестеренку в правом верхнем углу и пролистайте страницу до самого низа.

Регистрация и верификация

Первое, что нужно сделать новому игроку – пройти регистрацию в БК. Если вы ранее уже регистрировались в конторе, создавать новый аккаунт не нужно – можно играть в приложении со старого счета. Более того, регистрация второго аккаунта на те же данные запрещена правилами БК.

Процедура регистрации через приложение ничем не отличается от аналогичной на сайте.

Кликните на соответствующую кнопку и выберите один из способов – в один клик, по телефону, через e-mail или через соцсети. Заполните все данные в открывшейся форме. При регистрации в один клик не нужно указывать почти никаких данных, но позже вам придется заполнить профиль. Подтвердите регистрацию при помощи смс (если выбрали регистрацию по телефону) или ссылки в письме на e-mail.

Сразу после подтверждения регистрации вы сможете внести свой первый депозит, получить бонус (о способах пополнения и вывода и об акционной программе мы поговорим далее) и сделать первую ставку. Однако при первом выводе средств администрация БК запросит идентификацию – подтверждение личности. Поэтому рекомендуем пройти ее сразу, чтобы потом не отвлекаться от игрового процесса. Напишите в службу поддержки (кнопка «Меню» на нижней панели – вкладка «Разное» – «Поддержка») и уточните, какие документы или фотографии нужно предоставить.

Пополнение счета и снятие денег

Как и на официальном сайте, в приложении 1xBet на Андроид доступно мноджество способов пополнения счета и вывода денег. Их точное количество их зависит от геолокации игрока. Наиболее популярные платежки:

банковские карты (VISA, Mastercard, Maestro, для рублевых счетов – МИР);

электронные кошельки (Webmoney, MoneyGO, Piastrix, Skrill и т.д.);

платежные системы (ecoPayz, Neteller);

Apple Pay;

криптовалюты.

Минимальная сумма пополнения зависит от выбранного метода. Например, для банковских карт это 62 р., а для Webmoney – 47 р. Деньги практически всегда зачисляются на счет мгновенно (исключение – банковский перевод, но он не пользуется популярностью среди игроков). Комиссия за пополнение не берется.

Выводить деньги можно на то же платежное средство, с которого совершался депозит. Если вы использовали несколько платежек, сумма вывода должна быть пропорциональна размеру пополнения. Например, вы внесли 4000 р. с карты и еще 1000 р. – с кошелька Skrill. Соответственно, Вы сможете вывести на карту 80% от своего выигрыша, а на кошелек – только 20%.

Еще раз напомним, что при первом снятии денег служба безопасности конторы наверняка запросит идентификацию личности. К этому нужно относиться с пониманием, иначе вам будет отказано в выводе. Подтвердить личность также можно в приложении 1xBet на Андроид.

Линия, LIVE и коэффициенты

Для перехода к просмотру доступных матчей откройте раздел «Меню», а затем выберите режим игры – LIVE или «Линия». Открыв любой из них, вы увидите список видов спорта, около каждого из которых будет указано количество матчей. БК 1xBet предлагает более трех десятков видов спорта для ставок плюс киберспорт, вынесенный в отдельную вкладку «Киберы».

Открыв один из видов спорта в линии, вы увидите все проходящие турниры. По нажатию на соревнование открываются доступные матчи. Основные выборы будут прямо на главной странице, а чтобы открыть подробную роспись, нужно кликнуть на строку с названиями команд.

Коэффициенты в приложении 1xBet очень солидные. В этом плане букмекер всегда отличался в положительную сторону. Маржа зависит от популярности события – например, на топ-матчи по футболу она не превышает 2%.

Какие бонусы есть в приложении 1xBet на Андроид

При игре через приложение беттеры получают такие же бонусы, как и те игроки, которые используют основной сайт. Перечислим основные акции:

Приветственный бонус на депозит. Популярная акция для новых клиентов 1xBet. Для получения бонуса нужно пройти регистрацию, внести первый депозит на сумму от 100 р. и получить 100%-ный подарок на дополнительный аккаунт. Максимальный размер бонуса – 5000 р. (или эквивалент в валюте счета).

«Счастливая пятница». Каждую пятницу букмекер предлагает клиентам получить 100% от пополнения счета. По сути, это тоже бонус на депозит, но не обязательно на первый, а и на повторный. Его сложность в том, что отыграть подарок нужно в 3-кратном размере в течение 24 часов.

«Забей в девятку». Если в вашем экспрессе минимум из 10 событий совпадает хотя бы 9, букмекер выплатит 9% от выигрышных событий.

Hyper Bonus. Беттеру предлагается заключить пари типа экспресс, в котором будет от 4 до 25 событий, с коэффициентом каждого не менее 1.2. Если экспресс сыграет, БК добавит к вашему выигрышу определенный процент, который зависит от количества событий. Максимальный подарок – 250% за 25 событий.

Это лишь часть бонусов и акций, в которых можно поучаствовать в приложении 1xBet. С полным списком можно ознакомиться в разделе «Меню» – «Разное» – «Акции».

Есть ли софт 1xBet на iOS

Наряду с приложением для Андроид 1хБет разработала программу для iOS. Пользователи «яблочных» гаджетов могут скачать ее бесплатно из официального магазина AppStore.

Перейдите в магазин приложений для iOS либо зайдите на сайте БК в раздел приложений и выберите соответствующую версию. Система автоматически перебросит вас на нужную программу. В меню нажмите на иконку загрузки, а затем выберите «Открыть».

Если вы пребываете в стране, где приложение недоступно, придется сначала изменить настройки аккаунта AppStore. Войдите в свой профиль, выберите опцию «Изменить страну и регион», кликните по нужной резиденции и сохраните данные.

Корректная работа приложения 1xBet возможна только на айфонах и айпадах с версией iOS 11.00 и выше.

FAQ

Как обновить приложение 1xBet на Андроид?

Когда появляется новая версия, система сама оповещает вас об этом при каждом входе в программу. Также проверить обновления можно в настройках (значок шестеренки в правом верхнем углу приложения).

Можно ли скачать приложение 1xBet в Google Play Market?

Нет, софт доступен для загрузки только с официального сайта БК 1xBet. Google проводит политику против азартных игр, поэтому в магазине нет софта соответствующей тематики.

Сколько стоит скачать приложение 1хБет на Андроид?

За скачивание приложения с вас не возьмут денег. Если же вы нашли ссылку на стороннем ресурсе, и с вас хотят получить деньги, очевидно, это мошенники. Бесплатно скачать 1xBet на Андроид вы можете с официального сайта букмекера.

Есть ли специальные бонусы за установку приложения 1хБет для Android?

Нет, беттеры получают в приложении доступ к тем же акциям и бонусам, что и игроки на десктопном сайте.

В чем преимущества приложения перед мобильной версией в России?

Чтобы попасть на мобильную версию из России, игроку понадобится VPN или зеркало, так как сайт 1xBet заблокирован. При наличии приложения вы сможете свободно пользоваться всем функционалом конторы. Кроме того, приложение открывается быстрее и весит меньше, что немаловажно для не особо мощных гаджетов.