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92% россиян никогда не делали ставки. 40% считают, что букмекеры приносят только вред (ФОМ)

Почти половина россиян считают, что букмекерские компании приносят только вред.

Соответствующие данные получены по итогам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) об отношении россиян к азартным играм.

Согласно результатам опроса, большинство россиян (72%) никогда не участвовали в азартных играх. Лишь 28% опрошенных практиковали гэмблинг, а 11% из них последний раз играли в азартные игры более трех лет назад.

88% опрошенных никогда не делали ставки на спорт и не планируют это делать. 4% не заключали пари, но допускают такую возможность в будущем. Ставки делали лишь 6% респондентов.

Только 1% опрошенных россиян считают, что букмекеры приносят исключительно пользу. 40% убеждены в том, что букмекерские компании приносят только вред. 20% считают, в их деятельности есть и вред, и польза.

В исследовании, которое проводилось в период с 13 по 15 июня в 51 субъекте РФ, приняли участие 1500 человек.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ФОМ
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