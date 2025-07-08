Olimpbet о партнерствах: «Новых футбольных подписаний ждать не стоит. Мы сделали ставку на хоккей»
В Olimpbet рассказали, стоит ли ждать новых соглашений букмекера с футбольными клубами.
– В этом году от вас ждать новых подписаний в футболе?
– На данный момент мы сделали ставку на хоккей – считаем эту категорию приоритетной и перспективной. Именно туда сейчас направлены основные усилия: хотим привнести в хоккей больше интересных решений, новых форматов, сделать его ближе и живее для болельщиков.
Все охватить одновременно невозможно, поэтому, скорее всего, новых футбольных подписаний в ближайшее время ждать не стоит, – заявил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
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