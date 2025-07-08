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Количество переведенных выигрышей от букмекеров на кошелек ЦУПИС выросло вдвое (ЕРАИ)

В ЕРАИ рассказали о статистике использования бетторами кошелька ЦУПИС.

Количество переведенных выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту выросло в два раза. 

По данным ЕРАИ, в первом полугодии 2025 года пользователи ЕЦУПИС совершили порядка 7,5 млн транзакций по выводу выигрышей от букмекеров на кошелек ЦУПИС и цифровую карту.

ЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. За первый квартал 2025-го комиссионные доходы компании составили 15,84 млрд рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее.

Сотрудничество с оператором – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ЕРАИ
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