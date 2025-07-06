Родриго останется в «Реале», считают букмекеры. Вингером активно интересуется «Арсенал»

Букмекеры считают, что Родриго не покинет «Реал» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов потратить на бразильца больше 90 млн евро. Также с окружением Родриго связывался «Аль-Наср».

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что вингер не покинет «Реал» этим летом. Вторым вариантом в линии стоит переход в «Арсенал» за 2.62.

Если Родриго присоединится к любому саудовскому клубу, сыграет коэффициент 6.00.

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