Olimpbet отказался размещать рекламу на Okko во время КЧМ: «Одна из причин – стоимость. Складывается ощущение, что у многих есть иллюзии насчет наших «безграничных» бюджетов»

В Olimpbet рассказали, почему БК отказалась рекламироваться на Okko во время матчей клубного чемпионата мира.

– Вам предлагали встать с рекламой на Okko на клубный ЧМ по футболу?

– Да, предложение от Okko по размещению на клубном чемпионате мира действительно было. Мы отказались по ряду причин.

Одна из ключевых – это стоимость. В целом мне хочется изменить подход к ценообразованию в индустриях, которые взаимодействуют с букмекерами. Складывается ощущение, что у многих есть иллюзии насчет наших доходов и «безграничных» бюджетов – и при этом недооцениваются наши аналитические возможности.

Рынок должен оставаться рынком. И если формат, размещение, охваты и метрики одинаковые, стоить это должно одинаково – вне зависимости от того, кто рекламодатель: букмекер, ритейлер или FMCG-бренд. Только тогда можно говорить о здоровой конкуренции и адекватной оценке эффективности, – заявил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

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