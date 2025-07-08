Россиянин поставил 776 тысяч рублей на победу «Флуминенсе» над «Челси»

Клиент БК PARI поставил крупную сумму на матч 1/2 финала КЧМ между «Флуминенсе» и «Челси».

Беттор поставил 776 тысяч рублей на победу бразильского клуба в основное время по коэффициенту 5.60. «Челси» котировался явным фаворитом встречи за 1.70.

В случае победы «Флуминенсе» выигрыш россиянина составит более 4,3 миллиона рублей.

Ранее «Флуминенсе» победил «Интер» (2:0) и «Аль-Хилаль» (2:1) в 1/8 и 1/4 финала в основное время, оба раза котируясь андердогом.

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